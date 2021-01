PSG : Prolongation de Neymar, semaine cruciale !

Dans : PSG.

Via son compte Twitter, le journaliste Julien Maynard expliquait dimanche matin que le PSG allait lancer les grandes manœuvres dans le but de prolonger le contrat de Neymar.

« Le PSG va formuler une première offre de prolongation à Neymar, avec lequel les discussions ont débuté il y a plusieurs semaines » expliquait notamment l’insider de TF1, précisant par ailleurs que l’optimisme régnait au sein du Paris Saint-Germain quant à la prolongation de la star brésilienne. A priori, les planètes semblent alignées afin que Neymar signe un nouveau bail au PSG, dans la mesure où l’ancien Barcelonais est pleinement intégré au club et à la ville de Paris, et que l’ambition du club a été prouvée par l’Emir du Qatar en nommant un entraîneur de la stature de Mauricio Pochettino.

Au micro d’Europe 1, la spécialiste brésilienne Isabela Pagliari a confirmé l’intensification des négociations entre le Paris Saint-Germain et Neymar. Pour celle qui est souvent au fait de tout ce qui concerne le n°10 du club francilien, les prochains jours seront décisifs et en effet, il y a de quoi être optimiste pour voir Neymar prolonger à Paris. Et cela même si certaines cicatrices du passé sont encore présentes entre le joueur le mieux payé du vestiaire parisien et le directeur sportif Leonardo. « Neymar veut rester au PSG. Les relations sont plus tranquilles avec Leonardo même s'il reste des traces du passé. Le PSG essaie de préparer une première proposition, car Neymar est très content au Paris Saint-Germain. Il se sent très bien à Paris, avec l'équipe, le club. Les prochains jours vont être importants au niveau des prolongations » a confié la journaliste, qui sera donc attentive à ce qui va se passer d’ici la fin de la semaine. Pour le PSG, tout l’intérêt est d’aller vite dans la mesure où les Socios du FC Barcelone vont élire le nouveau président d’ici la fin du mois de janvier. Assurément, il serait bénéfique de régler la prolongation de Neymar avant que les rumeurs ne s’emballent en provenance de la Catalogne, ce qui semble inévitable.