PSG : Pour Bennacer, Al-Khelaïfi voit City débarquer

A la recherche d’un milieu défensif dans l’optique du prochain mercato, le PSG a coché le nom de l’international algérien Ismaël Bennacer.

Auteur d’une saison pleine à l’AC Milan, le milieu de terrain de 22 ans a un profil qui plaît aussi bien à l’entraîneur Thomas Tuchel qu’au directeur sportif Leonardo. Néanmoins, plusieurs obstacles pourraient bien se mettre sur la route du PSG dans ce dossier. Premièrement, les exigences du Milan qui réclame au minimum 30 ME pour son joueur. Deuxièmement, la rude concurrence qui commence sérieusement à s’intensifier pour le recrutement d’Ismaël Bennacer. Très récemment, c’est Manchester City qui a manifesté son intérêt auprès des dirigeants de l’AC Milan afin de connaître les conditions d’un transfert de l’Algérien, selon les informations glanées par Foot Mercato.

Suspendu pour deux ans de toutes compétitions européennes en attendant l’appel déposé auprès du Tribunal Arbitral du Sport, Manchester City ne sera pas en mesure de recruter des joueurs évoluant dans des équipes de top niveau européen cet été. Raison pour laquelle Pep Guardiola a ciblé plusieurs joueurs moins huppés, amenés à exploser dans un futur proche. C’est le cas d’Houssem Aouar, que le coach de Manchester City apprécie tout particulièrement, et donc d’Ismaël Bennacer. De sources anglaises, le Catalan est tout simplement fan du profil de l’Algérien, milieu défensif très travailleur mais également capable de véritables prouesses techniques. Ismaël Bennacer, qui a évolué une saison à Arsenal entre 2015 et 2016, a d’ores et déjà fait savoir aux dirigeants de Manchester City qu’il n’était pas insensible à cet intérêt et que des négociations étaient donc possibles. Reste maintenant à voir le temps de jeu que Pep Guardiola est prêt à lui offrir puisque Bennacer a toujours indiqué qu’il ne partirait du Milan AC que pour un club dans lequel il est certain d’avoir un certain statut. Avec Gundogan ou encore Rodri dans ce secteur de jeu, Manchester City aura bien du mal à lui faire de belles promesses…