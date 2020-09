PSG : Polémique à Paris, ne lui dites plus que c’est un grand club

Dans : PSG.

Cet été, le PSG a renvoyé l’image d’un top club européen avec un beau parcours durant le Final 8 de la Ligue des Champions.

La finale face au Bayern Munich a prouvé que le Paris Saint-Germain n’était plus très loin de son objectif d’un point de vue purement sportif. Néanmoins, le champion de France en titre est encore à des années lumières des plus grands clubs de la planète sur d’autres domaines, comme par exemple la communication. Ce week-end a été désastreux pour le PSG de ce point de vue avec la publication de photos des joueurs en vacances à Ibiza, les mêmes qui sont désormais positifs au Covid-19 après cette escapade sur l’île espagnole. La preuve que le Paris SG a encore du boulot avant de devenir ce qu’il prétend déjà être selon Philippe Sanfourche.

« Cela rappelle ce qu’est le PSG, ce qu’il continue d’être et ce qu’il n’est pas encore. La concomitance entre le discours de Nasser qui dit qu’on regarde le club désormais différemment et ça… Et bien, non pas encore, il y a beaucoup de choses à faire évoluer ! Je ne dis pas que ce qui se passe ne pourrait pas arriver dans un autre club, mais la façon dont le PSG le met en lumière, c’est donner le bâton pour se faire battre ! Encore une fois il donne le sentiment que ce n’est pas sérieux » a commenté le consultant de La Chaîne L’Equipe, pour qui cette polémique donne avant tout du grain à moudre aux détracteurs du Paris Saint-Germain. La preuve que le club de la capitale doit encore s’améliorer sur un certain nombre de choses dans les mois et les années à venir. Reste maintenant à voir comment tout cela va évoluer d’un point de vue sanitaire au sein de l’effectif alors que le PSG doit affronter Lens dans sept jours puis Marseille le dimanche 13 septembre.