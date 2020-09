PSG : Encore des matchs reportés, Rothen bondit sur la polémique

Dans : PSG.

Mercredi après-midi, le PSG a appris une très mauvaise nouvelle avec les trois cas positifs de Leandro Paredes, Angel Di Maria et Neymar.

Le club de la capitale va effectuer des tests sur le reste de l’effectif jeudi et vendredi. La crainte de nouveaux cas est énorme en interne, alors que l’entraînement a d’ores et déjà été suspendu jusqu’à vendredi. Si un joueur du Paris Saint-Germain venait à être testé positif au Covid-19, alors les matchs face au Racing Club de Lens le 10 septembre puis le Classico contre l’OM le 13 septembre seraient grandement menacés. Ce qui ne manquerait pas de faire scandale, dans la mesure où les joueurs du PSG ont profité du report du match contre Lens afin de s'offrir quelques jours de vacances. Mais pour Jérôme Rothen, il faut à tout prix éviter ce genre de polémique en jouant le match coûte que coûte, peu importe le nombre de joueurs positifs au Covid-19 au sein de l’effectif.

« Tu peux attraper le virus. Il n’y a pas de soucis, c’est la faute à pas de chance. Ça arrive partout. Tu leur laisses sept jours de vacances, qu’ils aillent au soleil, ça me parait logique mais il faut faire super attention. Tu as des devoirs, il faut faire encore plus attention. Que tu ailles à Ibiza aucun problème, tu peux, mais il faut réduire le nombre de personnes qui viennent sur place. Il y a moins de risque. Je me mets à la place des dirigeants parisiens aujourd’hui, tu récupères tes joueurs au bout de sept jours de repos, tu en as trois qui ne vont pas venir à l’entraînement. Certains auraient pu éviter ce genre de chose. Le protocole doit sauter tous les cas, les matches doivent se jouer » a fait savoir l’ancien joueur du Paris Saint-Germain sur l’antenne de RMC. Cela serait possible si le nouveau protocole de la LFP était validé par le gouvernement… ce qui n’est pas encore le cas.