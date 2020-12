PSG : Pogba à Paris, la folie du mercato en 2021 ?

Dans : PSG.

Dans une interview explosive accordée à Tuttosport en début de semaine, Mino Raiola a confirmé le futur départ de Manchester United concernant Paul Pogba.

Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de l’entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer, l’international tricolore souhaite plus que tout quitter Manchester United. Pour l’heure, impossible de savoir si un transfert sera possible dès le mois de janvier, ou si Paul Pogba devra attendre cet été afin de rebondir dans un nouveau club. Ce qui est certain en revanche, c’est que plusieurs cadors européens devraient se positionner dans les semaines à venir afin de manifester leur intérêt à l’égard de Paul Pogba. C’est notamment le cas de la Juventus Turin, dont le directeur sportif Fabio Paratici a déjà ouvert la porte au retour du champion du monde. « On adore Paul Pogba. C'est un joueur fantastique. Mais ce sera très difficile pour des raisons financières » a indiqué le dirigeant turinois après la victoire de la Juventus face à Barcelone, mardi soir en Ligue des Champions.

Quels sont les autres clubs susceptibles d’être intéressé par un transfert de Paul Pogba ? Le média transalpin Il Bianconero a mené l’enquête. Et deux noms, autres que la Juventus Turin, ressortent : le Real Madrid… et le Paris Saint-Germain. Il n’est pas étonnant que le champion d’Espagne soit cité, dans la mesure où Zinedine Zidane fait de la venue du Français une priorité depuis près de deux ans, sans pour autant que Florentino Pérez soit parvenu à boucler le transfert. En ce qui concerne le Paris Saint-Germain, il est évident que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi apprécieraient réaliser une telle opération, laquelle serait bénéfique sportivement et économiquement au vu du potentiel marketing du joueur, globalement apprécié en France après une Coupe du monde 2018 taille patron. La crise du Covid-19 pourrait toutefois freiner les ambitions parisiennes concernant la venue de Pogba, le club de la capitale souhaitant en premier lieu boucler les prolongations de Neymar et de Mbappé. Il sera ensuite temps de voir si le PSG peut se permettre une folie.