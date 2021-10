PSG : Pochettino dragué par deux bombes en Angleterre

L'entraineur parisien, parfois contesté au sein du PSG, a en tout cas toujours la cote en Premier League. Tottenham et Manchester United pensent à lui, s'il venait à prendre la porte.

Bien en place au PSG, Mauricio Pochettino hérite de quelques critiques en cette première partie de saison. Le Paris SG ne parvient pas à développer un jeu chatoyant, alors que des noms ronflants ont signé cet été. Cela ne garantit pas des victoires 5-0 automatiquement, cela se saurait, mais le niveau de jeu est globalement décevant, même si les résultats arrivent à suivre. L’entraineur argentin, qui a parfois été annoncé dans le viseur de Tottenham ou du Real Madrid au début de l’été, n’est pas officiellement en danger. Mais chez les propriétaires qataris, il n’a parfois pas fallu grand chose pour que le grand ménage soit entrepris. Résultat, l’avenir de Mauricio Pochettino est discuté, surtout en Angleterre. Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United et Nuno Espirito Santo à Tottenham, sont au bord du précipice et pourraient quitter leurs fonctions à tout moment.

#thfc #mufc Jose Mourinho's successors find themselves at broadly similar junctures tomorrow, albeit via very different journeys. A preview of 'El Sackico' where the focus is all on Solskjaer & Nuno. https://t.co/Hfl9Pw5chK