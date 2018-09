PSG : Pierre Ménès dénonce celui qui pourrit le vestiaire parisien

Dans : PSG, Ligue 1.

L’ambiance n’est pas optimale à Paris en ce moment, et la défaite à Liveprool a cristallisé quelques tensions.

Sur le mercato en premier lieu, mais aussi sur l’attitude des joueurs et leur manque de solidarité collective. C’est comme souvent Thomas Meunier qui a point du doigt ces manques, le défenseur belge demandant, sans langue de bois comme d’habitude, à Neymar et la MCN de jouer un peu en équipe. Pour Pierre Ménès, c’est typiquement le genre de propos qui doit rester dans le vestiaire et ne pas être épanché dès qu’un micro est tendu. Résultat, au lieu de prôner l’unité, Thomas Meunier fait partie de ceux qui divisent les joueurs selon le consultant de Canal+.

« Meunier est le symbole de ce qui ne va pas au PSG. Ses déclarations sulfureuses sur ses coéquipiers sont nuisibles. Je préfère que les mecs se disent les choses en interne. Et Meunier est loin d’être irréprochable pour l’ouvrir comme ça », a prévenu Pierre Ménès, persuadé que le groupe parisien gagnerait à être moins présent dans les médias, et plus concentré sur son jeu collectif.