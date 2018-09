PSG : Ménès défend Neymar, et recadre violemment Meunier

Dans : PSG, Ligue 1.

L’ambiance n’est pas optimale au sein du PSG après la défaite à Liverpool, pour le premier match référence de la saison.

Il n’y a pas encore péril en la demeure, sachant qu’il y a encore huit mois de compétition, mais les joueurs commencent déjà à lâcher des petites phrases qui en disent long. Thiago Silva a renvoyé tout le monde vers Antero Henrique pour l’absence d’un milieu de terrain de référence au mercato, tandis que Thomas Meunier s’est permis de faire la morale à Neymar. Pour le défenseur belge, son compère brésilien devrait se souvenir que le football est un sport collectif. Et cette attaque, Pierre Ménès ne la digère pas, tant sur la forme que sur le fond.

« C’est facile de tomber sur Neymar, Cavani et Mbappé, qui ont effectivement manqué leur match. Mais ils ne peuvent pas faire la différence contre une équipe comme Liverpool, livrés à eux-mêmes et sans jamais être servis par le moindre ballon de décalage du milieu de terrain. Et il faut que Meunier arrête avec ses déclarations. Qui est-il pour attaquer Neymar de cette manière ? Qu’il défende déjà de son côté et après, il pourra parler. Ou alors, c’est le fait d’avoir marqué qui lui confère une forme de légitimité. Que ce soit un bon client pour les médias, c’est un fait. Mais cela ne l’autorise pas à allumer ses coéquipiers. Finalement, s’il y a quelque chose qu’on peut reprocher au PSG, c’est un manque de solidarité. Et avec ses déclarations, le défenseur belge l’incarne », a déploré le consultant de Canal+ sur Cnews, qui aimerait voir les joueurs parisiens être aussi tranchants sur le terrain que derrière un micro.