PSG : Perisic à Paris, Antonio Conte lui fait de la pub

Dans : PSG.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, Ivan Perisic n’a pourtant pas été conservé par le club allemand, qui a décidé de ne pas lever son option d’achat et de le rendre à l’Inter Milan.

Une déception pas évidente à digérer pour le Croate, qui ne pouvait pas rêver mieux que de rester chez le champion d’Europe. D’autant plus qu’à son arrivée en Lombardie, il s’est fait signifier qu’il était mis sur la liste des transferts. De quoi susciter l’intérêt du PSG, qui se dit qu’il peut lui aussi avoir l’ailier dribbleur dans son escouade offensive, surtout à un prix réduit. Ce qui intéresse forcément Leonardo et son enveloppe pour le moment peu épaisse au mercato. Si les dirigeants de l’Inter le poussent vers la sortie, le discours est différent en ce qui concerne son entraîneur. Antonio Conte a loué l’état d’esprit du Croate, qui n’a rien perdu de sa rage de vaincre malgré sa situation délicate.

« Je suis content pour Ivan, car il vient d’avoir une incroyable expérience avec le Bayern Munich, une expérience victorieuse, avec trois trophées. On parle de lui pour un transfert, mais il est bien là, avec une grande détermination à jouer pour nous et à aider le club. Il se met au service de l’équipe et je suis très content qu’il ait cet état d’esprit. Quand on voit un joueur comme-ça avec cette envie, cela rend les choses beaucoup plus faciles pour l’entraineur », a souligné Antonio Conte à l’approche du match face à la Fiorentina ce samedi. Il faut dire que faire revenir un joueur champion d’Europe pour le remettre en vente aurait pu être mal pris par Perisic, qui semble déterminé à se faire sa place à l’Inter, ou à se montrer à son avantage pour mieux rebondir.