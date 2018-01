PSG : Paulo Dybala, c’est 175 ME, et c'est à cause du Barça

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Depuis la signature de Neymar pour 222 M€ l'été dernier, le Paris Saint-Germain a provoqué beaucoup de réactions chez les cadors européens.

Au-delà des soupçons concernant le fair-play financier, on reproche au club francilien d’avoir déréglé le marché des transferts. Il est vrai que sans cet épisode, le FC Barcelone n’aurait pas eu à débourser 105 M€ (hors bonus) pour Ousmane Dembélé (20 ans) par exemple. Mais quelques mois plus tard, c’est le Barça que l’on accuse de faire augmenter les prix du mercato. En cause, la venue de Philippe Coutinho (25 ans) négociée avec Liverpool contre 120 M€ (+ 40 M€ de bonus).

Un deal qui, selon la presse italienne, influence notamment le dossier Paulo Dybala (24 ans). En effet, la Juventus Turin aurait désormais fixé le prix de son attaquant à 175 M€, indique Tuttosport. Les raisons ? L’Argentin est plus jeune et possède un meilleur palmarès que Coutinho. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une bonne nouvelle pour Manchester United, annoncé parmi les prétendants de Dybala. Tout comme le Paris Saint-Germain alors que le président Nasser Al-Khelaïfi a assuré que le Bianconero n’était « pas une clé du futur du PSG pour l'instant ».