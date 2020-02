PSG : Paris volé par les arbitres en Europe ? Au secours !

Dans : PSG.

Ces trois dernières années, le Paris Saint-Germain a vécu de de grosses désillusions en Ligue des Champions. Et très régulièrement, le PSG s’est plaint de l’arbitrage…

La saison dernière, la main sifflée à l’encontre de Presnel Kimpembe lors du match retour entre le PSG et Manchester United avait, par exemple fait débat. Assurément, l’arbitrage sera déterminant pour Paris, qui vise un très gros parcours en Ligue des Champions cette saison. Et ce ne sont pas que les pro-PSG qui le disent car, en marge des Laureus World Sports Awards, l’ancien footballeur du PSV et de l’AC Milan Ruud Gullit, a évoqué le sujet. Pour l’ancien international néerlandais, il est évident que le VAR ne devra pas faire de misères au PSG en Ligue des Champions, comme cela a pu être le cas en phase de poules à Madrid, pour que Paris parvienne à atteindre son objectif.

« Beaucoup d’équipes traversent une période difficile. Manchester City n’est pas en forme, le Bayern n’est pas en forme, la Juventus n’est pas en forme… Pareil pour le Real ou le Barça. Il n’y a que Liverpool (sur une bonne dynamique), donc ils sont favoris pour l’emporter de nouveau. Paris ? Ils ont aussi une très belle équipe, ils ont eu un match difficile ce week-end (4-4 à Amiens, ndlr) mais ils ont su revenir en étant menés 3-0, ce qui est assez remarquable. Espérons pour eux que le VAR les aidera cette fois-ci, c’est tout ce que je leur souhaite car ils ont subi des décisions incroyables ces deux dernières années. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c’est la vérité. Même si le VAR est important et nécessaire » a indiqué le Ballon d’Or 1987, qui espère pour le PSG que l’arbitrage ne fera plus de misères aux partenaires de Thiago Silva, comme cela a pu être le cas par le passé. Premiers éléments de réponse dès ce mardi à l’occasion du choc entre le PSG et le Borussia Dortmund…