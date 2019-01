PSG : Paris veut piocher en L1 pour oublier Gueye et Weigl

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, LOSC.

En quête d’un milieu défensif au mercato, les dirigeants du PSG étudient plusieurs profils ces dernières semaines.

Initialement, la priorité n°1 de Thomas Tuchel semblait être Julian Weigl, le milieu du Borussia Dortmund. Reste que l’Allemand serait désormais dans les plans de Lucien Favre, et qu’il sera difficile de le déloger de l’actuel leader de la Bundesliga. Du coup, Paris s'était sérieusement penché sur Idrissa Gueye, qui enchaîne les bonnes performances à Everton, selon les informations obtenues par Téléfoot.

Thiago Mendes, la nouvelle cible du PSG ?

Mais là encore, rien n'est simple pour le champion de France en titre. Et pour cause, Idrissa Gueye est estimé par ses dirigeants à 45 ME, soit le même prix que celui fixé par Watford pour Abdoulaye Doucouré, autre cible du Paris Saint-Germain. Devant les folles exigences des clubs anglais, Antero Henrique pourrait se résoudre à activer une piste made in Ligue 1 puisque TF1 nous apprend que Thiago Mendes figure également dans les petits papiers du club parisien. Auteur d’un très gros début de saison avec les Dogues, le Brésilien vaudrait aux alentours de 30 ME. Plus abordable pour Paris, puisqu’il s’agit du montant de l’enveloppe allouée au mercato hivernal pour Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique… Reste à savoir si cette fois, cette piste sera la bonne pour Paris.