PSG : Paris veut Nicolas Pépé, ça fait des jaloux en Angleterre

Dans : PSG, Mercato, Premier League, LOSC.

Au Paris Saint-Germain, l’avenir d’Edinson Cavani mais également de Kylian Mbappé est incertain. En effet pour l’heure, il est difficile de savoir qui va rester et qui va partir dans le secteur offensif. Il est donc plus prudent de prospecter et d’avancer certains dossiers, afin d’éviter un panic-buy en fin de mercato. Ainsi, le club de la capitale a fait de Nicolas Pépé l’une de ses priorités en attaque. Lundi, Canal Plus affirmait même que le PSG était prêt à offrir sur un plateau d’argent Stanley Nsoki et Christopher Nkunku à Lille pour faire baisser le prix de l’international ivoirien.

Mais en Angleterre, on ne compte pas rendre cette opération facile pour le Paris Saint-Germain. En effet, deux clubs de Premier League ont l’intention de compliquer la tâche du club francilien, en montrant également les crocs dans le dossier Nicolas Pépé. Il s’agit de Manchester United et d’Arsenal, déterminés à s’offrir l’attaquant du LOSC, estimé à plus de 70 ME en Angleterre, selon le Daily Mail. Reste que Manchester United ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine tandis que l’équipe d’Unai Emery devra battre Chelsea en finale de l’Europa League afin de se qualifier pour la C1. Un paramètre crucial pour Nicolas Pépé, qui ne s’imagine sans doute pas quitter Lille, certain de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, pour rejoindre une écurie qui dispute seulement l’Europa League.