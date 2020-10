PSG : Paris veut le prolonger, Neymar temporise

Dans : PSG.

Les prochains mois promettent d’être agités au Paris Saint-Germain, qui doit gérer les dossiers des prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé.

On le sait, la priorité absolue du Qatar est de parvenir à trouver un accord pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Les dirigeants du Paris Saint-Germain le savent, le Real Madrid attend le prochain mercato estival avec impatience afin de négocier le transfert du Français, dans l’espoir que celui-ci n’ait plus qu’un an de contrat au compteur. L’avenir du natif de Paris fait couler beaucoup d’encre, à tel point que l’on a parfois tendance à oublier que Neymar est exactement dans la même situation. Et cela ne risque pas d’échapper à Leonardo puisque selon les informations d’UOL Sport, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a bel et bien lancé les discussions afin de prolonger le bail de l’ancien attaquant du FC Barcelone.

Certes, le n°10 du PSG ne jouit pas d’une image aussi positive que Neymar en France. Mais pour la direction francilienne, la prolongation du Brésilien est capitale au vu de la puissance marketing du joueur de 28 ans, ainsi que son niveau toujours très élevé. En revanche, il n’est pas acquis que Neymar prolonge au PSG puisque de son côté, l’international auriverde ne semble pas pressé de s’asseoir à la table des négociations. Le média indique par ailleurs que si Neymar venait à traîner des pieds pour resigner en faveur du champion de France en titre, alors le Paris Saint-Germain ne s’obstinera pas et acceptera de négocier son transfert dès l’été prochain. Plus que jamais, Neymar semble donc, comme c’est souvent le cas, avoir les cartes en main. Au vu de la crise financière engendrée par le Covid-19, il est toutefois quasiment impossible que le Brésilien ne trouve un club susceptible de le payer aussi cher que le Paris Saint-Germain…