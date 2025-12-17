Manchester City vient recruter en Ligue 2

Mathys Detourbet

Après le joli coup Rayan Cherki, Manchester City fait son retour sur le marché français. Les Citizens espèrent recruter l’attaquant troyen Mathys Detourbet, un jeune talent également convoité par l’AS Monaco.
Leader de Ligue 2 à mi-saison, avec un matelas provisoire de cinq points sur son premier poursuivant stéphanois, Troyes risque de perdre un élément important cet hiver. Son attaquant Mathys Detourbet (18 ans) ne manque pas de sollicitations avant l’ouverture du mercato. Ce mardi, nos confrères de RMC révélaient l’approche concrète de l’AS Monaco. Un intérêt réciproque puisque le Troyen et son entourage sont fortement attirés par le club de la Principauté. L’agent du joueur Thibaut Urien serait même disposé à travailler avec une autre agence pour faciliter l’opération.
Les dirigeants monégasques espèrent donc finaliser le deal le plus vite possible pour devancer la concurrence. Déjà intéressée durant le mercato estival, lorsque son offre à 8 millions d’euros (+ 2 millions d’euros en bonus) avait été refusée, la Roma n’a pas abandonné la piste Mathys Detourbet. Les Giallorossi devraient revenir à la charge pendant que des clubs allemands s’activent aussi sur ce dossier. Enfin, la source Foot Mercato dévoile le vif intérêt de Manchester City. Quelques mois après l’arrivée de Rayan Cherki en provenance de l’Olympique Lyonnais, le géant de Premier League revient avec détermination sur le marché français.

Les Citizens, en discussion avec le Troyen, lui ont déjà fait visiter leurs installations. Il faut dire que les Mancuniens partent avec un énorme avantage sur les autres courtisans de l’international U20 français. En tant que membre du City Group, l’ESTAC peut faciliter une éventuelle opération avec l’équipe entraînée par Pep Guardiola. Reste à connaître la préférence de Mathys Detourbet. Sous contrat jusqu’en 2028, l’avant-centre formé à Troyes n'est pas encore un titulaire indiscutable en Ligue 2. Un transfert à Manchester City serait peut-être prématuré.
Loading