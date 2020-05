PSG : Paris va marcher sur l’Europe, Thiago Silva a parlé

Dans : PSG.

Si la Ligue des Champions devait reprendre cette saison, le PSG se positionne désormais comme un favori.

Le discours du PSG a toujours été d’aller le plus loin possible en Ligue des Champions, et d’enfin découvrir les demi-finales, ce qui n’a pas été encore réalisé depuis la reprise du club par QSI. Le dernier carré était en ligne de mire après l’élimination du Borussia Dortmund. Même si la double confrontation n’a pas été brillante, le PSG a affiché le visage d’une équipe déterminée, solidaire et solide, ce qui n’avait pas souvent été le cas dans les matchs à élimination directe. De quoi rendre Thiago Silva très optimiste pour la suite de la compétition.

« Aujourd'hui nous sommes plus unis. Cette année, on a trouvé cette atmosphère positive, de travailler l’un pour l’autre. Les années précédentes, je trouve que ça manquait un peu. Cette année nous sommes très bien sur le plan physique, technique et mental. C’est vraiment dommage que la saison soit arrêtée, a regretté le capitaine parisien. On doit maintenant attendre ce qu’il va se passer avec la Ligue des Champions, on ne sait pas encore. Si on doit rejouer, nous serons très très forts », a confié le capitaine du PSG dans l’émission « All at home » sur la chaine YouTube de son club. Une déclaration qui a le mérite d’afficher les ambitions parisiennes, même si le Paris SG n’a pour le moment fait que valider une place en quarts de finale. Une annonce présomptueuse, ou annonciatrice d’un nouveau PSG en Europe, seul l’avenir le dira. Néanmoins, les supporters parisiens apprécieront certainement de voir leur capitaine, souvent très réservé et prudent, se jeter à l’eau de la sorte.