PSG : Paris en liesse pour un 2-0 contre Dortmund, c’est ridicule

Dans : PSG.

Il y a tout juste une semaine, le PSG se qualifiait pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en battant le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes totalement vide.

Après le succès des partenaires de Neymar, totalement logique sur le terrain, ce sont les images de liesses aux abords du Parc des Princes qui avaient interpellé. Et pour cause, en raison de la pandémie de coronavirus, l’accès à l’intérieur du stade avait été interdit mais la Préfecture de police avait pris la surprenante décision d’autoriser un regroupement de milliers de personnes devant le Parc. Après la victoire, c’est tout un peuple qui était en liesse et qui célébrait cette qualification. Une joie un peu exagérée selon l’ancien milieu de l’Inter Milan et du PSG, Benoît Cauet, interrogé à ce sujet par Tutto Mercato Web Radio.

« Aujourd’hui, on ne peut penser à rien d’autre qu’à la santé publique. L’attitude de chacun est importante pour mettre un terme à cette situation. L’attitude des joueurs du PSG et des supporters après la victoire contre Dortmund ? Ils auraient pu éviter. Cela n’avait aucun sens de jouer à huis clos si c’était pour faire la fête avec les fans à l’extérieur du stade… En ce qui concerne uniquement le terrain, je n’ai pas compris la nécessité de célébrer un simple passage en quart de finale après une victoire face à une modeste équipe du Borussia Dortmund » a indiqué Benoit Cauet, pour qui ce succès du PSG contre la formation de Lucien Favre ne justifiait pas de telles scènes de joies et d’euphorie. Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir les supporters parisiens, lequel attendaient une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions depuis trois ans.