PSG : Paris prêt à bondir sur Marcelo, c’est sérieux ?

Dans : PSG.

En juin prochain, Layvin Kurzawa va quitter le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale va devoir se mettre en quête d’un nouveau concurrent au très apprécié Juan Bernat.

Cette saison, Abdou Diallo a évolué au poste de latéral gauche mais pour l’avenir, le Paris Saint-Germain le considère davantage comme un défenseur central. L’été prochain, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont donc devoir trouver un joueur pour combler numériquement le départ de Layvin Kurzawa. Alex Telles, excellent au FC Porto et dont le contrat expire en juin 2021, est parfois associé au Paris SG. Tout comme Marcelo, le défenseur du Real Madrid.

Marcelo, loin d'être indiscutable au Real

Il y a une semaine, le média espagnol Don Balon révélait que le latéral très offensif de la Casa Blanca figurait dans le viseur du PSG et qu’un transfert aux alentours de 50 ME était envisageable. L’information paraissait assez surprenante et n’avait pas trouvé de confirmation mais ce jeudi, la TV espagnole confirme la tendance. En effet, Gol indique que le natif de Rio de Janeiro possède bien entre les mains une proposition contractuelle de la part du Paris Saint-Germain. En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2021, Marcelo ne semble pas parti pour prolonger dans la capitale espagnole, puisque Ferland Mendy a désormais les faveurs de Zinedine Zidane, qui pourra également compter dès la saison prochaine sur le prometteur Sergio Reguilon, prêté cette saison au FC Séville.

Conscient de ne plus être un titulaire indiscutable au Real Madrid, Marcelo envisage donc sérieusement de faire ses valises. Reste à voir pour quel montant le PSG pourra s’offrir ce défenseur expérimenté, habitué aux grandes victoires en coupe d’Europe. Car la chaîne de télévision espagnole ne donne pas plus d’informations, notamment au sujet de l’indemnité de transfert en cas de deal. Très intéressé par Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait faire une fleur au PSG afin d’attendrir un peu Nasser Al-Khelaïfi, un an après lui avoir cédé Keylor Navas pour seulement 15 ME.