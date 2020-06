PSG : Paris perd un monstre, Dugarry est bouleversé

Dans : PSG.

Après de longues semaines de doute et d’hésitation, le PSG a tranché en faveur d’un départ de Thiago Silva à l’issue de la saison.

Bien évidemment, le capitaine du Paris Saint-Germain disputera les finales de coupe et défendra les couleurs parisiennes pour la fin de l’édition 2019-2020 de la Ligue des Champions. Mais ensuite, il fera ses émouvants adieux au PSG. Pour de nombreux observateurs, la décision de ne pas prolonger Thiago Silva est assez logique au vu de l’âge de l’ancien roc de l’AC Milan (35 ans). Néanmoins, Christophe Dugarry a estimé sur l’antenne de RMC que le Paris SG s’apprêtait à perdre un véritable monstre, faisant partie selon lui des dix plus grands défenseurs de l’histoire du football. Vous avez dit exagéré ?

« Moi, j’ai toujours aimé Thiago Silva. Je pense que c’est un immense joueur. Il est capable d’être dur sur l’homme, de bien défendre, c’est un excellent relanceur et il a une vision du jeu. Même si certains trouvent qu’il manque parfois de leadership et de ressource mentale, je ne changerais pas d’avis. Pour moi, c’est un très grand défenseur, j’aurais adoré l’avoir dans mon équipe et je pense qu’il fera partie des dix plus grands défenseurs au monde et de l’histoire. Moi j’adore Thiago Silva » a indiqué l’ancien attaquant de l’Equipe de France, grand fan de Thiago Silva et qui regrette donc son départ du PSG même si l’animateur de Team Duga ne précise pas s’il trouve logique ou non que le Paris SG ne lui ait pas proposé de prolongation de contrat. Reste maintenant à voir si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont prévu de recruter pour combler le départ de Thiago Silva, ou si le club misera sur ses ressources internes avec Kouassi, Kimpembe, Marquinhos, Kehrer et Diallo.