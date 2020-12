PSG : Paris n'en peut plus, Pierre Ménès le voit bien

Dans : PSG.

Fin d’année délicate pour le PSG, qui ne convainc pas grand monde par ses prestations en championnat.

Difficile de s’en étonner réellement, mais le Paris SG sans Neymar et Mbappé, fait tout de suite beaucoup moins peur. Son mutisme offensif contre Lille confirme le niveau affiché face à Lorient, Lyon ou Bordeaux récemment, à savoir que l’animation offensive est bien terne en ce moment. Cette domination stérile n’a pas échappé à Pierre Ménès, qui est revenu sur son blog sur le 0-0 du PSG à Lille de ce dimanche dimanche. Pour le consultant de Canal+, il est évident que le champion de France en titre est à la ramasse physiquement, et cela ne fait qu’empirer à chaque rencontre.

« Évidemment, sans Neymar et avec un Mbappé qui n’a même pas joué un quart d’heure, c’était difficile d’être efficace. Kean a essayé mais n’a pas eu de réussite et Di Maria, s’il a montré du mieux, était encore loin du grand Di Maria. À l’inverse, Marquinhos, Verratti et Rafinha sont tous trois à créditer d’un grand match. Paris déplore trois nouveaux blessés en cours de match, Kimpembé sur l’action de son tacle, Kurzawa en situation offensive et Florenzi sur une action où Kehrer tacle Bamba. Rien de nouveau sous le soleil : cette équipe est au bout du rouleau physiquement et la coupure, même si elle est courte, va lui faire un bien énorme. Les Parisiens vont avoir au moins cinq jours de vacances et cinq jours d’entraînement », a souligné Pierre Ménès, pour qui Thomas Tuchel est au moins aussi fatigué que ses troupes, ce qui se voit à chaque prise de parole de l’entraineur allemand du PSG.