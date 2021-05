PSG : Paris n'a pas respecté la L1, la sanction tombe

Dans : PSG.

Le PSG est en train de voir le titre filer, et ne mérite probablement pas mieux en raison de son attitude pour Damien Degorre.

Déjà à la traine par rapport à Lille avant la 36e journée, le PSG a perdu deux nouveaux points contre Rennes ce dimanche. Ce match nul permet au LOSC d’avoir un petit joker de plus à l’occasion des deux dernières journées. Les chances de voir les Nordistes être sacrés champions de France augmentent donc, et le PSG ne pourra s’en prendre qu’à lui-même. Avec huit défaites dans la saison, contre trois par exemple aux Dogues, les Parisiens n’ont pas vraiment l’allure d’un champion. Ni l’attitude, puisque les joueurs de Thomas Tuchel puis de Mauricio Pochettino n’ont jamais semblé comprendre l’urgence de la situation, et n’ont pas souvent affiché le désir de ne plus lâcher de points. Pour Damien Degorre, qui se penche dans L’Equipe sur la fin de saison des Parisiens, ces derniers n’ont pas pris au sérieux la course au titre.

« En Ligue 1, cette saison, les Parisiens n’ont jamais pris la mesure du danger, convaincus qu’ils finiraient toujours par combler leur retard sur les autres, que leur talent les sauverait des eaux, comme habités d’un complexe de supériorité. Ce matin, l’écart s’est encore creusé. Et il a comme un côté définitif », a ainsi lancé le journaliste du quotidien sportif, persuadé qu’il faudrait désormais un petit miracle pour inverser la tendance et permettre au Paris SG de conserver son titre. Il faudra pour cela gagner les deux derniers matchs, contre Reims et à Brest, et espérer une défaite de Lille dans son sprint final, face à l’ASSE ou à Angers. Voilà donc désormais le PSG dépendant des autres résultats d’une Ligue 1 qu’il s’était habitué à dominer de la tête et des épaules ces dernières années.