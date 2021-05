PSG : C'est pas mort, Paris croit encore au titre

Dans : PSG.

Moise Kean, attaquant du PSG, après le nul à Rennes (1-1) : « On a fait un bon match, l'équipe était bien. Mais on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions pour marquer deux buts et gagner ce match. On n'a pas eu de chance... Après, Rennes est une bonne équipe. Nous, on a très bien joué. Il manquait juste le dernier geste. Le titre est perdu ? Pourquoi !? On y croit encore. On croit toujours au titre. On n'a pas encore perdu. On va gagner les derniers matchs de la saison, on ira jusqu'au bout pour tenter de faire un miracle. On se donnera à 100 % pour ça », a-t-il lancé sur Canal+.