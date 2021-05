PSG : Paris lâche 1,5 ME au Barça, foutu bonus...

Dans : PSG.

Cet été, le FC Barcelone a accepté de libérer Rafinha afin que le milieu de terrain brésilien s’engage gratuitement au PSG.

Utilisé avec parcimonie par Thomas Tuchel, le meneur de jeu de Paris ne bénéficie pas d’un temps de jeu beaucoup plus important avec Mauricio Pochettino malgré des statistiques honorables en Ligue 1, où il totalise six passes décisives en très peu de temps de jeu. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, Rafinha est un joueur de complément et rien de plus pour Mauricio Pochettino, qui ne le retiendra certainement pas à tout prix lors du prochain mercato. En dépit de son faible temps de jeu, Rafinha fait l’actualité en Espagne, où le Mundo Deportivo dévoile que le natif de Sao Paulo ne sera finalement pas si gratuit que cela pour le Paris Saint-Germain…

Débarqué librement en provenance de Barcelone cet été, le frère de Thiago Alcantara va finalement coûter 1,5 ME au PSG. En effet, le média catalan dévoile que Leonardo et le FC Barcelone avaient convenu de ce bonus en cas de qualification de Paris pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le PSG ayant atteint ce stade de la compétition après avoir éliminé justement le Barça puis le Bayern Munich, Paris devra régler cette somme pour Rafinha, dont le transfert total s’élèvera finalement à 1,5 ME. Un coût qui reste relativement raisonnable pour un joueur de cette qualité, auquel il faut en revanche ajouter un salaire important. Malgré son statut de remplaçant, Rafinha est grassement payé par le PSG puisque selon les estimations, l’ancien joueur du Celta Vigo touche près de 400.000 euros par mois dans la capitale française. Un gros salaire à l’échelle de la Ligue 1 mais des émoluments relativement faibles comparés à ceux de Di Maria, Mbappé, Neymar, Marquinhos, Verratti, Navas ou encore Icardi et Paredes.