PSG : Paris est mal géré, Kouassi refuse de signer

Jugé comme très prometteur en interne, Tanguy Kouassi ne va finalement pas signer son premier contrat professionnel au PSG.

Un véritable coup dur pour Leonardo, qui comptait s’appuyer sur l’éclosion du Français de 17 ans afin de compenser le départ de Thiago Silva, en fin de contrat à l’issue de la saison. Malgré une belle proposition, le Paris Saint-Germain n’est donc pas parvenu à convaincre Tanguy Kouassi de signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur. Un échec expliqué par l’instabilité du club parisien, à en croire les informations glanées à ce sujet par le journaliste de RMC, Loïc Tanzi. Pour le spécialiste du mercato, l’instabilité du projet parisien est l’argument mis en avant par le clan de Tanguy Kouassi durant les dernières discussions.

Les changements réguliers d’entraîneur (Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel) et de directeur sportif (Leonardo, Olivier Létang, Antero Henrique) auraient particulièrement fait peur à Tanguy Kouassi. De plus, le journaliste indique que le jeune défenseur avait également la crainte de voir Thomas Tuchel quitter Paris à l’issue de la saison, d’où son choix de ne pas signer son premier contrat professionnel en faveur du PSG. Une excuse qui va en faire douter plus d'un... Reste maintenant à voir où le joueur rebondira, lui qui jouit d’une cote phénoménale en Allemagne, où Leipzig et le Borussia Dortmund sont très intéressés. Ce mardi, L’Equipe confirme par ailleurs l’intérêt du Stade Rennais, et indique que Tanguy Kouassi est très sensible à l’approche bretonne. Pour le PSG, le coup serait assurément très rude de voir cette belle promesse filer dans un autre club de Ligue 1, aux capacités financières pourtant bien moins importantes. Selon toute vraisemblance, la décision de Tanguy Kouassi sera connue assez rapidement…