PSG : Kouassi détale pour trois figues, Courbis scandalisé !

Dans : PSG.

Sauf improbable retournement de situation, Tanguy Kouassi ne signera pas son premier contrat professionnel en faveur du Paris Saint-Germain.

Un véritable coup dur pour le club de la capitale, Thomas Tuchel comptant véritablement sur le défenseur de 18 ans pour la saison prochaine. Et pour cause, le coach allemand avait lancé Tanguy Kouassi dans le grand bain de la Ligue des Champions la saison dernière. Pour le PSG, c’est donc une petite trahison que de voir ce joueur formé au club, dans lequel une confiance énorme a été placée, prendre la décision de s’en aller au moment de signer son premier contrat professionnel. Ce scénario, qui se répète de manière très régulière à travers l’Europe ces dernières années, écœure totalement Rolland Courbis, lequel a indiqué sur RMC qu’un changement de règlement était impératif.

« Tanguy Kouassi, tout en étant libre, était dans la catégorie des joueurs que le PSG voulait garder. Et on pouvait penser que c’était presque fait après ce qu’on avait entendu et lu. Quand tu as les possibilités financières du PSG et qu’un joueur polyvalent et intéressant, comme le petit Aouchiche, préfère une autre proposition, c’est regrettable. Cela démontre pour moi ce qui est une injustice catastrophique pour les clubs formateurs. Voir que le règlement ne te permet pas de garder ce joueur là au moins les trois premières années et qu’il peut aller ailleurs pour trois figues, sincèrement ça me fout les boules. Peut-être que du côté du PSG et de Kouassi, il y a un problème sportif parce que même s’il y a le départ de Thiago Silva cela ne te garantit pas de jouer avec cet effectif. Le club où il va signer lui a certainement proposé un super contrat et une place de titulaire. Mais ce départ de Kouassi, ça m’emmerde » a regretté l’ancien entraîneur de Montpellier. Un constat également valable pour Adil Aouchiche, bien plus proche de signer son premier contrat professionnel à Saint-Etienne qu’au PSG.