PSG : Adios Neymar, le Barça a fait son choix !

Dans : PSG.

Même si un départ du PSG semble improbable pour Neymar cet été, les médias catalans nourrissent régulièrement la rumeur d’un retour du Brésilien à Barcelone.

Pas plus tard que ce week-end, le journal Sport remettait une pièce dans la machine en évoquant un possible transfert de Neymar à Barcelone l’été prochain. Des bruits de couloir plus que de réelles informations selon Xavi Campos, journaliste des sports de Catalunya Radio. En ce début de semaine, le journaliste espagnol a livré ses informations sur le mercato de Barcelone et selon lui, il est absolument évident que l’international auriverde n’a quasiment aucune chance de rejoindre le Camp Nou lors de la prochaine fenêtre de transferts. La faute à des finances dans le rouge vif à Barcelone, où les dirigeants n’ont pas prévu de faire de folies…

Lautaro cible n°1 du Barça au mercato

Dans les faits, Josep Maria Bartomeu envisage un seul investissement majeur. Et il ne concerne pas Neymar puisque l’idée n°1 du FC Barcelone est toujours de recruter Lautaro Martinez, dont le salaire est bien moins imposant et pour qui un transfert est plus facilement envisageable. En partie car, contrairement au PSG dans le dossier Neymar, les dirigeants de l’Inter Milan semblent enclins à négocier un échange comprenant un ou plusieurs joueurs. Ces derniers jours, les noms d’Arturo Vidal et d’Ivan Rakitic ont par exemple été cités en Italie. Par ailleurs, Xavi Campos n’a pas manqué de rappeler que Barcelone sera dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs cet été afin d’alléger sa masse salariale et dégager quelques revenus. Comme indiqué par ailleurs, Nelson Semedo pourrait être vendu en cas d’offre à hauteur de 50 ME. Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho ou encore Jean-Clair Todibo ne seront pas non plus retenus. Autant dire que le mercato promet d’être agité à Barcelone. Mais Neymar ne devrait pas faire partie du casting.