PSG : Paris au taquet, Richarlison est la priorité !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Même si le PSG espère prolonger Kylian Mbappé, les dirigeants franciliens travaillent logiquement sur des pistes offensives en cas de départ du Français.

Après avoir refusé 180 millions d’euros du Real Madrid pour Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain travaille d’arrachepied sur la prolongation de l’ancien Monégasque. L’idée est de trouver un accord pour un étirement de son bail au minimum jusqu’en 2023, plus loin si possible. Mais le natif de Paris rêve de jouer au Real Madrid, et il sera par conséquent difficile pour le PSG de le prolonger. C’est ainsi que Leonardo et Mauricio Pochettino ont établi une short-list d’attaquants susceptibles de combler le potentiel départ de Kylian Mbappé. A en croire les informations relayées en ce milieu de semaine par le Liverpool Echo, le nom de Richarlison revient en boucle au PSG.

Richarlison priorité en cas de départ de Mbappé

Auteur d’une saison pleine avec Everton la saison dernière (13 buts, 3 passes décisives), l’attaquant brésilien monte en puissance. Du haut de ses 24 ans, il est la piste n°1 du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé selon le média britannique. Il faut dire que contrairement à des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Harry Kane ou encore Robert Lewandowski, qui ont été associés au Paris Saint-Germain cet été, Richarlison possède un profil très similaire à celui de Kylian Mbappé. Très rapide, le Brésilien est aussi bien capable d’évoluer dans l’axe que sur les côtés de l’attaque, ce qui ferait de lui un successeur logique et légitime à Mbappé. Reste maintenant à voir quel sera le prix fixé par Everton pur le départ du natif de Nova Venecia. Sous contrat avec les Toffees jusqu’en juin 2024, Richarlison est estimé à 55 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Et au vu de son évolution sportive, nul doute qu’il pourrait être vendu près du double par le club de Premier League.