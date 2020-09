PSG : Paris a trouvé un Plan B derrière Bakayoko

Dans : PSG.

En cette fin de mercato estival, le Paris Saint-Germain cherche toujours à recruter un milieu de terrain au profil défensif.

D’ici au 5 octobre prochain, le club de la capitale a encore trois missions à remplir sur le marché des transferts. Après avoir recruté un latéral droit (Florenzi), le PSG veut encore un défenseur central pour remplacer Thiago Silva, un attaquant pour compenser le départ de Cavani, et un milieu de terrain pour élargir le choix de Thomas Tuchel. Dans l’entrejeu, la piste prioritaire mène actuellement à Tiémoué Bakayoko. Sous contrat avec Chelsea, l'international français est en discussions avec Leonardo depuis quelques jours maintenant. Autant dire que l’arrivée de l’ancien de Monaco pourrait se faire dans les dix jours à venir. Mais en cas d’échec dans ce dossier Bakayoko, Paris a déjà une solution de repli.

Car selon L’Equipe, Soualiho Meïté figure aussi sur les tablettes du PSG. Brillant en Série A sous le maillot du Torino depuis son départ de Monaco en 2018, le joueur de 26 ans plaît à Leonardo, qui sait que le milieu défensif a l’avantage d’avoir été formé en France en vue d’une intégration dans la liste de la Ligue des Champions. Mais pour l’instant, cette piste n’est même pas ouverte, sachant qu’aucune discussion n’a encore eu lieu entre le PSG et le Torino, et même si un prêt avec option d’achat est évoqué. Ce qui signifie donc que Paris va d’abord faire tout son possible pour recruter Bakayoko avant d’ouvrir potentiellement le dossier Meïté. Mais au moins, le PSG ne sera pas pris au dépourvu.