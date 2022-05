PSG ou Real, Kylian Mbappé se prend la tête sur ce détail

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé assure qu'il n'a pas fait son choix entre le Real Madrid et le PSG à l'heure actuelle. Il va pourtant devoir annoncer sa décision.

La tension est montée d’un cran ce week-end dans le dossier Kylian Mbappé, avec le jeu des petites phrases qui risque de perdurer pour encore un mois, ou du moins jusqu’à une prise de position officielle de l’attaquant du PSG. En fin de contrat à Paris, l’international français a certainement été très surpris d'apprendre de la bouche de son entraineur qu’il restait à « 100 % » dans la capitale française à l’heure actuelle. Mauricio Pochettino, qui s’est peut-être fait taper sur les doigts pour cette sortie présomptueuse, a essayé de rattraper le coup après le match à Strasbourg, expliquant qu’il avait été mal compris. Mais la réponse du Real Madrid, via Carlo Ancelotti puis Florentino Pérez, le tout dans la bonne humeur du titre conquis par le Real, a permis de remettre une pièce dans la machine.

Mbappé tente de contrôler la communication

En tout cas, le clan Mbappé, qui essaye de maitriser jusqu’au bout la communication, exercice ô combien difficile, sait que la tension monte d’un cran. Pour le moment, même si le Real Madrid a un gros avantage, le doute existe et le joueur en profite pour récolter les lauriers des deux côtés des Pyrénées. Les fans du PSG supportent bien cette attente. Car ils savent que le dossier de son départ était fortement compromis dès le début de la saison, et que le conserver à Paris serait presque un miracle. Alors ils espèrent que le forcing en provenance du Qatar porte ses fruits, même si la confiance à toute épreuve du Real Madrid, l’existence d’un pré-contrat avec la Casa Blanca, sont des indices qui ne vont pas dans le bon sens.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Mais ce lundi, Le Parisien révèle que Kylian Mbappé est surtout soucieux de conserver, peu importe sa décision, des bonnes relations dans les deux camps. S’il venait à partir à Madrid, les supporters du PSG seraient forcément déçus de voir leur star et leur meilleur joueur s’en aller. Et jamais depuis que QSI a posé la main sur le PSG, l’un des ténors de l’équipe est parti contre l’avis du club. Dans le sens inverse, s’il décide de rester encore une saison ou deux au Paris Saint-Germain, le club espagnol va se dire que cela fait deux fois qu’il est snobé par l’ancien monégasque, après 2017, et que la patience a des limites.

Le mauvais exemple de Griezmann

Eid Mubarak à toutes celles et ceux qui le célèbrent aujourd'hui ! 🙏#EidMubarak https://t.co/ZWHPaxxFHV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 1, 2022

En conséquence, le clan Mbappé réfléchit à fond sur la meilleure façon d’annoncer sa décision, confirme le quotidien francilien. Il y a des exemples à ne pas suivre, comme celui d’Antoine Griezmann, qui avait annoncé en 2018 qu’il restait à l’Atlético de Madrid malgré l’offre du Barça, le tout dans un film produit par la société de Gérard Piqué. Cela avait agacé les fans catalans, surtout qu’il avait changé d’avis un an plus tard, et avait trahi ceux de l’Atlético un an seulement après sa grande annonce. Kylian Mbappé est ainsi tout à fait capable d’organiser une conférence de presse après la fin de la saison, et d’expliquer clairement son choix pour son avenir, comme Zidane avait pu le faire quand il avait annoncé à la surprise générale qu’il quittait le Real Madrid après avoir gagné trois Ligues des Champions, en 2018 également. En tout cas, la réflexion est en cours pour dévoiler l’une des décisions les plus attendues de ces dernières années dans le monde du marché des transferts.