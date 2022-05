Kylian Mbappé s'invite à la fête du titre du Real Madrid !

Dans : PSG.

Sacré champion d’Espagne ce samedi après-midi, le Real Madrid a fêté ce titre de belle manière. Avec Kylian Mbappé en toile de fond.

La Maison Blanche a récupéré le Trophée des mains de l’Atlético de Madrid, sacré la saison passée, à l’issue d’une Liga dominée largement même si, dans les grands matchs, les joueurs de Carlo Ancelotti ont su aller chercher les points à l’arrache. Le résultat est là, et joueurs, dirigeants et entraineurs étaient heureux au moment de fêter ce titre même si la retenue était de mise dans les festivités avec un match capital face à Manchester City en Ligue des Champions mercredi prochain. Si tout le monde est resté sobre, dans les mots en revanche, cela a été plus débridé.

Ancelotti, Mbappé et l'avenir du Real

Carlo Ancelotti a montré la voie avec une réponse pleine de malice sur l’avenir du Real Madrid, avec qui Kylian Mbappé est associé en permanence ces derniers mois. Pour le technicien italien, le mariage entre la star française et la Maison Blanche sera parfait. « Si l’arrivée de Mbappé est une priorité ? Je pense que le futur de ce club, le Real Madrid, est déjà écrit. Avec ce Président (Florentino Perez), le futur est déjà écrit. S’il arrive ? Je n’ai pas dit ça », a livré, sourire en coin, l’ancien coach du Paris SG. Si, comme Ancelotti l’a répété vendredi, « les entraineurs ne disent pas toujours la vérité », sa confiance en un avenir avec Kylian Mbappé ne fait que décupler la certitude des socios de voir le numéro 7 du PSG débarquer dans quelques semaines désormais.

Florentino Pérez gêné par la question

A la malice de Carlo Ancelotti, Florentino Pérez a répondu avec une bonne dose d’ironie, ou de gêne, c'est selon. Le président madrilène semble prendre tout son temps dans ce dossier, preuve que ce n’est pas la panique à bord au Real Madrid malgré les offensives du PSG via l’Emir du Qatar ces dernières semaines. Le président de la Casa Blanca a été interrogé au sujet de l’enthousiasme des socios, qui malgré le titre, réclamaient la signature de Kylian Mbappé ce samedi. Des revendications qui ont visiblement réveillé Florentino Pérez. « Je n'y avais pas pensé mais maintenant que vous me dites que ça pourrait être vrai... Nous verrons lors de la planification de l'équipe de l'année prochaine », a expliqué le président madrilène, qui ne voulait pas que le joueur du PSG éclipse trop la fête de Karim Benzema et de ses coéquipiers. C’est bien compréhensible, surtout que l’importance prise par ce dossier en Espagne est énorme. Au point de provoquer une douche froide géante si jamais le Paris SG parvenait à conserver son attaquant à la fin de la saison. En tout cas, Florentino Pérez reconnait simplement réfléchir à la signature de Kylian Mbappé, alors que le forcing dans les coulisses dure depuis plusieurs mois et qu’un accord oral a été trouvé au mois de février 2022.