Mercato : Bordeaux confirme pour Olivier Giroud

Les Girondins de Bordeaux ont bien tenté de faire signer Olivier Giroud lors de ce mercato, mais finalement l'affaire ne s'est pas faite et le club au scapulaire lâche l'affaire.

Pour un gros coup cela aurait été un gros coup. Mais ce mercredi soir, Frédéric Longuépée, président délégué des Girondins de Bordeaux, a reconnu que le dossier Olivier Giroud était définitivement refermé au Haillan. Car oui le club au scapulaire a bien essayé de négocier la venue de l’attaquant français de Chelsea durant ce mois de janvier et le dirigeant bordelais le reconnaît sans détour. Pour celui qui est l’ennemi juré des UltraMarines, les Girondins ont la capacité à faire venir des joueurs tels que Giroud.

« On a besoin de profils complémentaires. Les Girondins ont réussi à attirer un joueur comme Laurent Koscielny, ça prouve la capacité du club à recruter ce type de profil. Evidemment, un joueur comme Olivier Giroud serait un joueur fantastique pour le club. Il y a des discussions avec beaucoup de joueurs. Il y a pu en avoir avec Olivier. A ce stade, elles n’existent plus. Mais il y a effectivement eu des discussions », a reconnu, sur RMC, Frédéric Longuépée, qui n’a pas voulu en dire plus sur les dossiers du mercato bordelais. Car à priori, le marché des transferts n’est pas encore fini chez les Girondins, même si la piste Olivier Giroud est enterrée.