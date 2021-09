PSG-OL : Rouge, pénalty, Clément Turpin dans l'oeil du cyclone

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir, lors du choc de la sixième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a dominé l’Olympique Lyonnais au bout du temps additionnel (2-1). Après un match au cours duquel l’arbitrage va encore faire couler beaucoup d’encre...

Lyon est passé tout proche d’un exploit du côté du Parc des Princes. Mais malgré l’ouverture du score de Paqueta à la 54e minute, le club de la capitale française a finalement renversé la vapeur dans les toutes dernières secondes de jeu. Si Mauro Icardi a offert la sixième victoire en autant de rencontres de L1 à son club, c'est aussi parce que les décisions de Clément Turpin ont pesé dans la balance.

En tout début de match déjà, les images ont fait froid dans le dos quand Angel Di Maria s'est essuyé les crampons sur le tibia de Caqueret. Le jaune mis directement n'a pas été changé en rouge, ce qui aurait bien évidemment tout bouleversé en ce qui concerne le scénario de la rencontre. Ensuite, est venu le pénalty accordé à Neymar pour une véritable bataille avec Malo Gusto dans la surface. Le Brésilien semble accrocher son adversaire en premier, afin de lui passer devant, et s'écroule ensuite alors que les deux joueurs se tiennent. Le pénalty a été sifflé, et ensuite impossible pour la VAR de prouver qu'il y a une erreur majeure sur cette action où tout pouvait se siffler.

Les Lyonnais n'en peuvent plus de Clément Turpin

Quoi qu’il en soit, ce penalty a relancé la rencontre, puisque Neymar a égalisé derrière, avant qu’Icardi n’offre les trois points au PSG à la 93e minute de jeu. Des faits de jeu qui risquent de beaucoup faire parler, et c'est même bien évidemment allé très loin sur les réseaux. Grégory Schneider, journaliste pour Libération et trublion de La Chaine L'Equipe, a même sorti les gros mots pour qualifier la prestation de Clément Turpin, que les supporters lyonnais ne peuvent plus voir en peinture depuis quelques années déjà.

Turpin dans ses oeuvres, égal à lui-même -une putain de honte. Je veux bien que le #PSG soit important pour l'économie de la L1 mais ce péno, mon dieu... Infâme. #PSGOL #OLPSG #Neymar #Messi — Grégory Schneider (@SchneiderGrgory) September 19, 2021

Y a jamais peno... C'est un scandale. Neymar s'appuie d'abord sur Malo Gusto. #PSGOL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 19, 2021