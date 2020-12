PSG : Non coupable, Tuchel sait pourquoi Di Maria déprime

Dans : PSG.

Moins performant depuis quelques semaines, Angel Di Maria n’a plus les faveurs de Thomas Tuchel. A en croire l’entraîneur du Paris Saint-Germain, cette période difficile pourrait être liée à son avenir.

Alors qu’il semblait intouchable dans le onze du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria a subitement perdu son statut de titulaire. Et le timing de cette rétrogradation a de quoi interpeller puisque l’ailier parisien a disparu de l’équipe type après la victoire contre le RB Leipzig (1-0) en Ligue des Champions, lorsque l’Argentin avait refusé de saluer Thomas Tuchel à sa sortie. Depuis, l’entourage de l’ancien Red Devil a fait savoir que ce dernier en avait marre de constamment sortir avant les stars Neymar et Kylian Mbappé. « El Fideo » serait-il victime de ses états d’âme et de tensions avec son entraîneur ? Non, répond le coach allemand, qui souligne plutôt la situation du joueur bientôt en fin de contrat.

« Peut-être que c'est la situation de son contrat, je ne sais pas, ça peut avoir une grande influence parce que c'est un garçon sensible, a expliqué le technicien. Il a besoin de notre soutien. Il a toujours tout mon soutien parce que j'aime bien Angel, ses efforts et l'impact qu'il a. C'était un peu plus dur pour lui ces dernières semaines, il a perdu des ballons faciles, il n'était pas assez décisif, il n'était pas aussi libre que d'habitude. Mais comme je l'ai dit, il a tout mon soutien, je n'arrêterai jamais de le soutenir. Il y a une grande probabilité qu'il commence demain (dimanche), ça ne va pas changer. » Annoncé titulaire face à Lille, Di Maria jouera gros.