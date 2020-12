PSG : Riolo enquête sur le clash entre Tuchel et Di Maria

Dans : PSG.

De nouveau sur le banc au coup d’envoi du match contre Lorient mercredi, Angel Di Maria est plus que jamais en froid avec Thomas Tuchel.

Le malaise perdure entre les deux hommes, alors que l’Argentin avait notamment été placé sur le banc des remplaçants pour le match face à Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions. Plus vraiment indiscutable aux yeux de l’entraîneur allemand, Angel Di Maria a manifesté son mécontentement mercredi avec une attitude totalement détachée et nonchalante. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo n’a pas manqué de partager avec les auditeurs certains indices prouvant totalement, selon lui, qu’il existe un véritable clash entre Angel Di Maria et son entraîneur. La tenue de l’Argentin, en basket pendant la première mi-temps, en dit long aux yeux du polémiste de l’After Foot.

« Di Maria se met en baskets avant le match, il ne veut pas s’échauffer… Sur toute la première mi-temps, il n’a pas ses crampons, il est en baskets, il fait la gueule. Il y a un problème qui traîne avec Thomas Tuchel. Après, je suis comme Rolland Courbis, je ne comprends pas ce qu’il se passe avec Angel Di Maria. Il est assis sur la chaise un peu surélevée, pas sur le banc, il a les pieds sur la chaise de devant en mode « regardez mes pompes ». Il s’affiche, il n’y a pas de doute. Après pour revenir à Tuchel, tout ce bricolage de la défense, c’est juste ouf ! Face à Lorient, tu joues dans un système à trois défenseurs centraux avec un seul défenseur central de métier, c’est pire que du bricolage… » a jugé Daniel Riolo, qui a visiblement abandonné l’idée de comprendre les choix bizarres de Thomas Tuchel. Ce n’est pas le seul…