PSG : Neymar trop fragile, un intime de Tuchel balance

Titulaire face à Leipzig ce mardi soir en Ligue des Champions, Neymar sera attendu au tournant pour éviter un mauvais pas au PSG.

Absent au match aller en Allemagne, l’ancien attaquant du FC Barcelone a cruellement manqué au Paris Saint-Germain. Il faut dire que ces dernières mois, Thomas Tuchel mise énormément sur les exploits individuels de Neymar. Malheureusement pour le PSG, le Brésilien a raté plusieurs grosses échéances ces trois dernières années. La faute à une fragilité physique pénalisante, aussi bien pour le joueur que pour le club qui l’emploie et qui le paie très cher. Dans une interview accordée à Bild, Zsolt Low, un très proche adjoint de Thomas Tuchel au Paris SG, a évoqué la fragilité physique de Neymar.

« Neymar a des pieds incroyablement sensibles. S’il reçoit un coup de pied, cela lui donne une douleur extrême. Bien sûr, ce qu’il fait sur le terrain semble parfois arrogant. Mais s’il subit une faute, alors il essaie de dribbler son adversaire dès la prochaine occasion. C’est sa façon de répondre à la rudesse » a fait savoir le fidèle adjoint de Thomas Tuchel, dont les propos ne devraient pas spécialement plaire à Neymar. Car à l’aube d’un match aussi important en Ligue des Champions, il n’est peut-être pas très malin de dévoiler au grand jour la plus grande faiblesse physique de Neymar. La colonie française des défenseurs centraux du RB Leipzig (Dayot Upamecano, Nordi Mukiele et Ibrahima Konaté) est donc au courant du talon d’Achille de Neymar, dont l’association avec Kylian Mbappé ce mardi soir sera sans aucun doute l’arme principale du PSG face à Leipzig. Pour rappel, le club de la capitale risque l’élimination et des pertes financières sans précédent en cas de défaite face à la formation de Julian Nagelsmann.