C1 : Le PSG éliminé, adieu Neymar, Mbappé et 50ME

Ce mardi soir, le PSG joue son avenir européen sur la pelouse du Parc des Princes face au RB Leipzig en Ligue des Champions.

En cas de défaite face aux Allemands, le club de la capitale pourrait dire adieu à la qualification en fonction du résultat entre Istanbul et Manchester United. Sportivement, il s’agirait sans aucun doute du pire échec du PSG sous le pavillon qatari, le club de la capitale ayant systématiquement passé la phase de groupes depuis 2011. Mais une telle désillusion aurait également des conséquences économiques désastreuses, comme le rapporte le journal L’Equipe dans son édition du jour, à quelques heures du choc tant attendu entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain.

Le quotidien national croit savoir que le manque à gagner d’une élimination dès la phase de groupes de la Ligue des Champions peut être estimé entre 40 et 50 ME, billetterie, hospitalité, primes sportives versées par l’UEFA et droits télévisuels européens compris. L’élimination serait d’autant plus terrible pour le Paris Saint-Germain que le club de la capitale serait sans doute l’unique club français en huitièmes de finale de la Ligue des Champions en cas de qualification, ce qui lui permettrait de rafler une mise plus importante que la saison dernière où le gâteau avait été partagé avec l’Olympique Lyonnais.

Sans surprise, le média dévoile que le PSG n’a absolument pas budgété une élimination dès la phase de groupes. En ce sens, une défaite face au RB Leipzig ce mardi soir, ajouté aux conséquences de la crise sanitaire sur les finances du club, serait absolument désastreuse en tous sens, y compris dans l’optique du mercato et des prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé. Assurément, c’est l’un des matchs les plus importants de ces dernières années que les hommes de Thomas Tuchel s’apprêtent à jouer ce mardi soir.