PSG : Neymar trop cher, seul Mbappé sera couvert d'or par le Real

Souvent annoncé du côté du FC Barcelone, Neymar est aussi un joueur que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, apprécie. Jusqu’à une certaine limite qui se nomme Kylian Mbappé.

Un titre de plus pour Zinedine Zidane, qui a vu ses joueurs remporter la Supercoupe d’Espagne le week-end dernier, et démontre qu’il est encore une fois en train de redresser la barre avec le Real Madrid. Et après ce nouveau succès, la presse madrilène se régale devant la stratégie sur le long terme prônée par la Maison Blanche, et qui représente une alternative convaincante à la flambée des prix. Ainsi, Marca rappelle que cette saison, le milieu de terrain madrilène impressionne avec des joueurs qui ont pourtant coûté très peu d’argent. Le quotidien local félicite ainsi la Maison Blanche de ne pas être tombé dans le piège de la starification en faisant venir Paul Pogba pour 150 ME ou Neymar pour 200 ME. Pour beaucoup moins d’argent que ça, le Real Madrid s’est offert un milieu de terrain composé de Valverde (3 ME), Isco (25 ME), Casemiro (6 ME) et Kroos (25 ME).

Un vrai régal d’investissement pour lequel Juni Calafat, le recruteur en chef du Real Madrid à l’étranger et notamment en Amérique du Sud, a été plébiscité. Et ce dernier d’achever un possible intérêt madrilène pour Neymar, puisqu’il pousserait surtout pour le retour de Martin Odegaard, qui se met en évidence et monte en puissance avec la Real Sociedad, à seulement 21 ans. De quoi économiser de futures dépenses, en attendant le gros lot, qui sera inévitablement l’investissement consenti pour faire signer Kylian Mbappé.