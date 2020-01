PSG : 410 ME le package, Neymar et Mbappé valent de l'or

Dans : PSG.

Eblouissants en ce début d’année 2020, Kylian Mbappé et Neymar sont les deux joueurs les mieux valorisés parmi les effectifs des clubs champions en titre par le cabinet d’audit et de conseil KPMG.

Avec l’international brésilien et le champion du monde français, le Paris Saint-Germain a véritablement de l’or sur le terrain. Chaque étude le prouve, à l’image de celle du cabinet KPMG, qui a valorisé les joueurs des champions des huit principaux championnats européens. Estimé à 225 ME, soit 45 ME de plus que son prix d’achat à Monaco il y a un an et demi, Kylian Mbappé est sans surprise le joueur le plus cher du monde.

Il devance… son coéquipier, Neymar. Si la cote du Brésilien a baissé depuis son transfert en provenance du Barcelone, le n°10 du PSG est tout de même estimé à un prix de 185 ME. Les deux joueurs se placent devant Lionel Messi, lequel talonne Neymar avec une valeur estimée à 180 ME. On notera cependant que l’effectif du PSG n’est pas celui qui est le plus valorisé dans sa globalité. En effet, c’est Manchester City qui possède l’effectif le plus cher des champions européens avec un total de 1,279 milliard d’euros grâce notamment à Raheem Sterling (150 ME) et l’ancien Monégasque Bernardo Silva (125 ME). Des chiffres à couper le souffle qui prouvent la toute puissance économique du PSG et de City en Europe. En attendant de les voir triompher en Ligue des Champions…