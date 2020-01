PSG : Neymar sort WhatsApp, le Barça s'excite

Dans : PSG.

Le FC Barcelone s'en est encore remis à Lionel Messi pour s'imposer dimanche soir. Mais le retour de Neymar est toujours souhaité et la star du PSG semble toujours très attentive à la situation.

Malgré un match pas emballant, la première sortie du FC Barcelone version Quique Setien s’est conclue par une victoire contre Grenade avec un but signé de l’inévitable Lionel Messi. Malgré une possession supérieure à 80%, ce qui est ahurissant, le Barça semble toujours dépendre de sa star, et Josep Maria Bartomeu est bien conscient que Lionel Messi ne sera pas éternel. C’est pour cela que le cas Neymar suscite toujours aussi de passion du côté du club catalan, les moindres faits et gestes du joueur brésilien du Paris Saint-Germain étant interprétés. C’est le cas ce lundi puisque El Confidencial affirme que Neymar porte une attention très spéciale à l’actualité récente du FC Barcelone.

Le quotidien explique que le Brésilien a contacté plusieurs de ses anciens coéquipiers du Barça via un groupe WhatsApp qui leur est propre. Et si Neymar est intervenu, c’est pour connaître les méthodes de travail de Quique Setien, le nouvel entraîneur de Barcelone. L’attaquant du PSG et de la Seleçao aurait reçu des réponses très positives de ses interlocuteurs au sein du vestiaire. De quoi évidemment relancer les supputations sur l’avenir de Neymar lors du prochain mercato estival. C'est du moins la version qui circule autour du Barça, alors que des rumeurs évoquent en France une prolongation éventuelle de Neymar d'ici la fin de saison.