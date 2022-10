PSG : Neymar, son avenir chamboulé par son coach !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Il y a un an, Neymar choquait le PSG avec une confidence sur son avenir qui faisait craindre le pire aux dirigeants parisiens. Mais la réalité pourrait être totalement différente.

Même s’il est très présent sur les réseaux sociaux et fait parfois des apparitions dans des évènements de ses sponsors, Neymar se confie rarement aux médias. La dernière fois qu’il l’a fait en longueur, il avait bien évidemment beaucoup fait parler. Notamment dans une phrase qui a secoué aussi bien le Brésil que le PSG. Il y a un an jour pour jour, l’attaquant parisien avait expliqué que sa Coupe du monde au Qatar serait la dernière de sa carrière. « Je pense que c’est ma dernière Coupe du monde. Je ne sais pas si j’ai la force mentale pour continuer encore dans le football », avait livré le « Ney » à DAZN dans un documentaire. Une prise de parole alors que l’ancien barcelonais était dans le dur, et sortait d’une saison délicate sans compter son incapacité à remporter un titre majeur avec la Seleçao.

📸 Neymar n’a jamais été aussi heureux et ça fait plaisir #PSG ☀️🇧🇷 pic.twitter.com/I9MU40KIwO — La Source Parisienne (@lasource75006) October 10, 2022

Pour le moment, la perpective de disputer cette Coupe du monde provoque en tout cas son retour en grande forme et au bon moment. Pas de blessure, une faculté à être décisif et des efforts défensifs qui sont soulignés depuis le début de la saison. Son récent passage avec le Brésil lors des matchs internationaux a confirmé qu’il était le leader d’une sélection considérée désormais parmi les favorites de la compétition au Qatar. La dernière donc pour Neymar ?

Encore deux Coupes du monde pour Neymar ?

Ce n’est pas l’avis de son sélectionneur Tite, qui a tenu à tordre le cou aux propres déclarations de son numéro 10. Peut-être qu’il estime que Neymar est suffisamment en forme pour jouer encore au moins quatre ans, ou peut-être qu’il désire que le joueur du PSG s’enlève un peu de pression pour ses adieux au Mondial, mais en tout cas, Tite voit encore le « Ney » continuer encore longtemps avec la Seleçao. « Ce n’est pas la dernière Coupe du monde de Neymar. Je l’assure. Je respecte beaucoup ses paroles, mais ce n’est pas le cas. Il aura au moins encore une Coupe du monde, peut-être deux, à cause de ses qualités, de son physique. Je vous en garantis au moins une », a livré l’entraîneur brésilien au programmé de télévision Arena SBT.

Une affirmation qui relance la suite de la carrière de Neymar, tant le PSG s’inquiétait de voir son joueur lâcher totalement le football après l’évènement au Qatar. Il faut dire que l’ancien prodige de Santos a encore un contrat longue durée avec Paris, et le voir penser déjà à sa reconversion dans le poker faisait froid dans le dos à Nasser Al-Khelaïfi. En tout cas, les dirigeants parisiens vont certainement suivre de près les performances de leur star à la Coupe du monde, surtout que les espoirs sont très grands pour le Brésil. « La sélection est dépendante de Neymar, mais elle est aussi dépendante de Casemiro, Vinicius Jr, Thiago Silva… Elle est dépendante de grands sportifs. Dans ce mélange de jeunes et d’expérimentés, elle arrive au meilleur moment du cycle pour la Coupe du monde », a conclu Tite, persuadé que Neymar peut accomplir son rêve de gagner la Coupe du monde avec le Brésil.