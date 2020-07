PSG : Neymar refuse les 100 ME du Qatar, il n'attend que le Barça

Dans : PSG.

Totalement impliqué avec le Paris Saint-Germain, Neymar penserait toujours à un retour au FC Barcelone. Un scénario pourtant improbable cet été.

Cette fois, le Paris Saint-Germain n’a absolument rien à reprocher Neymar. Un an après son bras de fer pour revenir au FC Barcelone, l’attaquant parisien a adopté un comportement exemplaire. Y compris pendant l’arrêt de la saison, une longue pause durant laquelle le numéro 10 s’est parfaitement entretenu, allant même jusqu’à perdre du poids. C’est dire l’implication du Brésilien apparu enthousiaste depuis la reprise de l’entraînement collectif et les matchs de préparation.

On parle même de prochaines discussions pour prolonger le contrat de Neymar, apparemment épanoui. Vraiment ? Ce n’est pas du tout la version de Mundo Deportivo. De son côté, le média catalan, qui s’est entretenu avec l’entourage du joueur, assure que ce dernier souhaite toujours revenir à Barcelone. Une nouveau bail ne serait pas d’actualité pour la star sous contrat jusqu’en 2022, qui aurait refusé une prime de prolongation de 100 M€ ! Et qui attendrait plutôt d’en savoir plus sur les intentions du Barça.

Neymar attend pour rien

En effet, l’ancien prodige de Santos serait à l'affût d'un signe des Blaugrana dont le mercato en Espagne ne fermera ses portes qu’en octobre. C’est pourquoi l’international auriverde serait patient. Mais toujours selon la même source, un retour de Neymar au Barça cet été paraît improbable en raison de la situation financière du club catalan, affaibli par la crise sanitaire. Seul le PSG, en acceptant d’inclure des joueurs dans la transaction, serait en mesure de débloquer la situation. Ce qui n’est sûrement pas près d’arriver…