PSG : Neymar et Leonardo font la paix, prolongation en vue ?

L'an dernier, la tension était énorme entre Leonardo et Neymar au moment du mercato. Mais les deux brésiliens ont fait la paix et cela pourrait se concrétiser cet automne.

C’est une scène que personne n’a oublié au Paris Saint-Germain, début août 2019, alors que le PSG était à l’entraînement en Chine pour préparer le Trophée des champions, Leonardo avait pris un vent de Neymar, lequel avait ostensiblement snobé son compatriote. Mais en 2020, tout cela est à conjuguer au passé annonce Le Parisien. En effet, entre le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain et la star de la Seleçao et du PSG, la relation s’est apaisée au point que le dossier d’une prolongation de Neymar ne soit plus une source de problème. Et il en irait de même entre Neymar et Thomas Tuchel, ce qui est forcément une bonne nouvelle pour le club de la capitale.

Même si les négociations n’ont pas débuté, le clan Neymar et le PSG veulent d’abord finir la saison actuelle, avec trois titres en jeu dont la Ligue des champions, avant d’entamer les négociations. « Neymar apprécierait particulièrement la bonne humeur actuelle qui règne dans l'effectif. Ses relations avec Thomas Tuchel sont plus proches que celles de son compère Kylian Mbappé. Même celles avec le directeur sportif Leonardo se seraient normalisées (...) Des sources proches assurent qu'aucune discussion formelle n'a été entamée sur le sujet. Le club et l'entourage du joueur souhaitent laisser la Ligue des champions se terminer avant d'ouvrir ce dossier. L'horizon de septembre ou octobre est jugé de part et d'autre plus propice pour mettre cette problématique sur la table », annonce le quotidien francilien. Leonardo va donc pouvoir plancher sur cet épineux, tout comme celui de la prolongation de Kylian Mbappé, sans trop se prendre la tête avec les caprices des uns et des autres.