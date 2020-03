PSG : Neymar plus fort que Messi, une légende ose

Dans : PSG.

Régulièrement cité comme l’un des trois meilleurs joueurs du monde, Neymar peine toutefois à dépasser Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Il faut dire que, depuis sa signature au PSG, l’international brésilien n’a pas véritablement réalisé de saison pleine. Les blessures et les polémiques extra-sportives ont parfois mis sous cloche son immense talent, ce que regrettent bien évidemment les supporters et les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et s’il y a bien un endroit où l’on sait pertinemment que le talent de Neymar est sans doute égal à celui d’un Lionel Messi par exemple, c’est au Brésil. Dans une interview accordée à Fox Sports Brazil, la légende Cafu a été dans ce sens, inondant de compliments l’attaquant du Paris Saint-Germain.

« Aujourd'hui, en ce qui concerne les compétences techniques, il n'y a aucun joueur supérieur à Neymar, pas même Messi, dont je suis un grand fan. Ce que le monde veut, c'est regarder Neymar jouer au football, donc il faut qu’il se consacre pleinement au football. Quand il va bien, l'équipe nationale du Brésil se porte bien. C'est un joueur qui a été appelé à faire encore de grandes choses dans le football brésilien. Le temps de la maturité est passé, il est désormais leader du Paris Saint-Germain et le joueur le plus cher du monde » a indiqué l’ancien défenseur droit de la sélection brésilienne, pour qui il ne manque vraiment pas grand-chose à Neymar pour dépasser son ami Lionel Messi, et l’extraterrestre Cristiano Ronaldo. Un peu de sérieux, quelques blessures en moins, et l’affaire sera dans le sac. Tout du moins on l’espère pour Neymar, et pour le Paris Saint-Germain.