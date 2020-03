PSG : Scandale au Brésil, Neymar ne respecte rien

Dans : PSG.

Neymar n'a pas respecté la quarantaine qui lui était imposée par le gouvernement brésilien, et s’est baladé pour faire ses courses le week-end dernier.

Rentré la semaine dernière au Brésil après avoir décidé de quitter Paris et le PSG, Neymar a été accepté dans son pays à condition de respecter les lois en vigueur. Cela veut dire une quarantaine de 7 jours avant de pouvoir circuler à sa guise. Et par quarantaine, cela veut dire une interdiction totale de quitter son domicile tant qu’il n’a pas respecté la période d’incubation possible du virus pour quelqu’un qui arrive en provenance d’une zone à risque. Cela n’a pas empêché le numéro 10 du PSG, plutôt sérieux dans son suivi physique, de se faire griller ce week-end dans un centre commercial d’Angra dos Reis, non loin d’une de ses résidences de Condomínio Portobello, à Mangaratiba. Quatre jours après son arrivée, cette sortie démontre que Neymar n’a pas suivi les recommandations effectuées pourtant par le ministre de la santé local.



C’est la révélation faite par le journal O Dia et qui fait grand bruit au Brésil, où le retour de Neymar n’a pas vraiment été commenté dans un pays encore peu touché par le Coronavirus. Mais il aurait été apprécié que le capitaine de la Seleçao se plie aux règles et ne sorte pas de chez lui. Visiblement, Neymar n’a pas pu tenir et a effectué, selon le journal, des courses assez colossales avec plusieurs charriots et sacs garnis, histoire de remplir sa demeure pour lui et ses nombreux suiveurs, du staff ou de la famille. Une attitude qui n’aidera clairement pas Neymar à voir sa cote remonter au Brésil, où on aimerait voir le joueur du PSG se comportement de manière un peu plus responsable.