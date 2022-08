PSG : Neymar ou Mbappé, attention à ce gros danger

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Christophe Galtier et Luis Campos ne veulent pas de problèmes inutiles au PSG, décidant donc de trancher dans certains dilemmes. Ce n'est pas le cas pour la désignation du tireur de penalty.

Fini l'immobilisme, place à l'action. En débarquant au PSG, Christophe Galtier et son compère du LOSC Luis Campos étaient bien décidés à imposer leur philosophie sans prendre de pincettes. Terminées les guerres d'égos, les deux hommes allaient mettre fin aux nombreux petits problèmes qui gangrénaient le vestiaire parisien et tant pis si les joueurs concernés n'étaient pas contents. Ce fut notamment le cas au poste de gardien de but où Gianluigi Donnarumma a été confirmé comme titulaire, au détriment d'un Keylor Navas pas forcément très heureux. Luis Campos, en particulier, est connu pour imposer une discipline stricte dans les clubs où il passe, n'aimant pas que l'autorité de l'entraîneur soit remise en cause par les joueurs mais un détail n'a pas été approfondi.

Mbappé ou Neymar, le PSG n'a pas choisi

Ce sujet c'est celui de la désignation du tireur de penalty numéro 1 du club parisien. Cela peut paraître anecdotique mais, au PSG, cette question a déjà déchaîné les passions. En 2017, à peine arrivé à Paris, Neymar avait eu une altercation avec Edinson Cavani pour botter un penalty en Ligue 1, face à Lyon. Cela avait grandement fragilisé la position d'Unai Emery et surtout cela avait fait pencher le public du Parc des Princes vers El Matador, marquant une première rupture entre les supporters parisien et la star brésilienne. Depuis, la situation est floue d'autant que les Parisiens ont recruté des spécialistes du genre comme Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Sergio Ramos.

Et, selon RMC Sport, Christophe Galtier n'a pas tranché sur le sujet. En effet, le nouvel entraîneur du PSG n'a donné aucune consigne, ni établi de hiérarchie pour les tireurs de penalty. La stratégie serait plutôt de s'adapter selon le scénario et le onze titulaire de chaque match. Des consignes seraient alors données en amont et prendraient en compte l'état de forme de chaque joueur. Pour l'heure, Neymar a converti le premier penalty de la saison dimanche soir lors du trophée des champions face à Nantes. Le Brésilien, très habile avec sa technique travaillée et connue de tous, a tout naturellement pris le ballon, sans la moindre protestation de ses équipiers et trompé Alban Lafont d'une frappe incroyablement lente, mais totalement imprévisible pour le gardien nantais. Pour Kylian Mbappé, on sait que depuis sont raté avec la France contre la Suisse lors de l'Euro, il a beaucoup travaillé sur ce sujet, et n'a depuis plus manqué un seul tir au but. Lionel Messi a lui connu bien des soucis, et notamment un gros échec lors du match aller de Ligue des champions face au Real Madrid, ce qui l'a incité à laisser ses coéquipiers se débrouiller.