PSG : Pochettino et Messi, il démolit ce fantasme

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG ferait sans doute de Lionel Messi sa priorité absolue au mercato estival.

Pour l’heure, l’objectif est évidemment de parvenir à prolonger le contrat de l’international français, lequel expirera en juin 2022. Auteur d’un triplé au Camp Nou mardi soir en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a définitivement prouvé qu’il était le futur extraterrestre du football, celui qu’il faut impérativement conserver dans son équipe dans l’optique des années à venir. En ce sens, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi font leur maximum pour le convaincre de le prolonger. Mais en cas de départ du natif de Paris, les deux hommes ont déjà identifié leur plan B, et quelle solution de remplacement puisqu’il s’agit d’un certain Lionel Messi, six fois Ballon d’Or.

Après la victoire du PSG contre Barcelone mardi soir au Camp Nou, le génie argentin du Barça s’est d’ailleurs brièvement entretenu avec Mauricio Pochettino sur la pelouse. Les observateurs catalans y voyaient déjà une tentative de rapprochement de la part du coach de Paris dans l’optique d’une signature de Messi au PSG la saison prochaine, mais il n’en était rien selon Mauricio Pochettino, invité à clarifier ces images au micro de Catalunya Radio. « Avec Messi, on s'est juste dit bonjour et au revoir. On n'a pas parlé du futur » a simplement expliqué Mauricio Pochettino, refusant de nourrir les rumeurs. Sur la même antenne, l’ex-manager de Tottenham a profité de l’occasion pour faire part de son optimisme quant à la prolongation de Kylian Mbappé. « Le PSG peut offrir à Mbappé tous les outils pour qu'il soit heureux. Je crois que c'est un sujet qui va bientôt s'éclaircir ». De quoi être relativement optimiste pour les supporters du Paris Saint-Germain, à qui les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé pourraient être annoncées d’ici la fin de la saison.