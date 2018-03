PSG : Neymar n’est plus intransférable, son prix est monstrueux !

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Déjà annoncé sur le départ avant la confrontation face au Real Madrid, Neymar fait l’objet de nouvelles rumeurs après l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions.

Pendant que la presse catalane envisage son retour au FC Barcelone, les journalistes madrilènes le voient encore et toujours à la Maison Blanche. Et pour cause, le Brésilien ne serait plus intransférable. Malgré son discours face aux médias, le président Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà fixé le prix de sa star à 400 M€ ! Une somme complètement folle, mais pas assez pour refroidir le Real.

En effet, le quotidien As croit savoir que des dirigeants merengue ont rencontré le père et agent de Neymar ainsi que deux avocats à Paris il y a quelques semaines. Le Real en aurait profité pour communiquer au clan du joueur qu’il était prêt à payer l’énorme montant réclamé. Il ne resterait plus qu’à s’entendre sur la prime à la signature et le salaire de Neymar à Madrid. Le genre de rumeurs plus ou moins crédibles qui devraient animer l’actualité mercato d’ici l’été prochain...