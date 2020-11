PSG : Neymar, Mbappé, les transferts impossibles en 2021 ?

Dans : PSG.

Dans les semaines à venir, la direction du Paris Saint-Germain aura un seul et unique objectif majeur : prolonger les contrats de Kylian Mbappé et de Neymar.

Il y a quelques jours, Leonardo avait déjà évoqué ce sujet devant les supporters du club de la capitale. « On a engagé les prolongations qu'on envisage. Mbappé, Neymar, Di Maria, Bernat : on a déjà démarré un peu à parler et je pense qu'on va intensifier dans les prochaines semaines », avait expliqué le directeur sportif sur les réseaux sociaux. Arrivé pour plus de 400 millions d’euros durant l’été 2017, le Brésilien et le Français représentent le présent et surtout le futur du projet parisien. Autant dire que d’ici à l’été, le PSG va tout faire pour les prolonger, sachant qu’ils arriveront à un an de la fin de leur bail en juin prochain. Pour s’éviter un choix cornélien, entre un transfert en 2021 ou une perte libre en 2022, Paris va faire tout son possible pour relever un défi financier et sportif. En attendant de trouver la clé, le PSG a en tout cas placé ses premiers pions avec Neymar et Mbappé, comme l’explique L’Equipe.

Pas encore de négociations

« À ce jour, il n'y a rien de fait dans les deux dossiers, pas même un accord de principe pour prolonger. Côté Neymar, les discussions n'ont pas vraiment débuté. Les deux parties ont toutefois convenu de se mettre autour d'une table pour étudier les conditions d'une éventuelle prolongation, un premier pas encourageant. Dans l'esprit du joueur, rester à Paris au-delà de 2022 reste une option. Concernant Mbappé, la position du club est claire depuis longtemps. Les premières approches pour étirer son bail remontent à 2018. Le joueur a longtemps temporisé, mais les négociations ont débuté il y a quelques mois et elles sont jugées constructives. En interne, on souligne également qu'avec la conjoncture, la concurrence est elle aussi moins armée », explique le quotidien français, pour qui les clubs concurrents sont affaiblis financièrement, et moins armés pour faire des folies.

Les contrats et le mercato, le PSG sous pression

En plus d’offrir un salaire annuel de 30 ME net à Neymar, mais aussi à Mbappé, le PSG va donc devoir recruter des joueurs de classe internationale au mercato, afin de viser la Ligue des Champions chaque saison. Une mission presque impossible pour Paris, surtout en cette période de crise… Mais Leonardo va quand même tenter de trouver une solution, avec l’aide du Qatar, pour réussir à garder Neymar et Mbappé au-delà de 2022. Après le double coup de 2017, le PSG surprendrait encore une fois tout le monde en réussissant cet exploit.