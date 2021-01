PSG : Mbappé prêt à prolonger à Paris pour trois raisons !

Dans : PSG.

En fin de contrat dans un an et demi, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé en faveur du Paris Saint-Germain.

Régulièrement interrogé à ce sujet, le directeur sportif parisien Leonardo se montre optimiste quant à la prolongation de Kylian Mbappé. A l’instar de Neymar, également en fin de contrat en juin 2022, l’ancien Monégasque est actuellement en discussions avec le board du PSG. Il y a encore quelques semaines, la tendance n’était pas spécialement favorable pour le Paris Saint-Germain, le Real Madrid étant toujours à l’affût, prêt à dégainer une proposition de transfert au mois de juin pour attirer le champion du monde 2018. Mais à en croire les informations du journal AS, il y a désormais de bonnes chances que le PSG rafle la mise en obtenant l’aval de Kylian Mbappé pour prolonger son contrat.

L'optimisme règne en interne au PSG

Le média dévoile que l’international tricolore a été rassuré par la nomination de Mauricio Pochettino. L’attaquant de 22 ans a toujours fait du projet sportif une priorité et en ce sens, la venue de l’ancien entraîneur de Tottenham l’a rassuré sur les ambitions du Paris Saint-Germain à moyen terme. Par ailleurs, Kylian Mbappé apprécie l’attitude de Leonardo, qui prouve depuis près de six mois que la prolongation de son prodige français est sa priorité absolue. Enfin, le média espagnol dévoile que Kylian Mbappé rêve de battre le record d’Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 200 buts. L’ancien attaquant de Monaco compte 100 buts à Paris et aimerait marquer de son empreinte son club de cœur en devenant le meilleur buteur de tous les temps au sein du PSG. Une information précieuse qui va plaire aux supporters de Paris, dans la mesure où Mbappé devra obligatoirement rester entre deux et trois ans de plus pour battre un tel record...