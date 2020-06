PSG : Neymar, le seul à avoir maigri pendant le confinement

Dans : PSG.

Impatients de retrouver le chemin de l’entraînement, les joueurs du PSG son attendus le 22 juin prochain au Camp des Loges.

Une reprise extrêmement attendue par certains joueurs ayant mal vécu le confinement, comme c’est par exemple le cas d’Angel Di Maria. De son côté, Neymar n’a certainement pas été traumatisé par cette période très spéciale puisque le Brésilien a passé deux mois dans sa villa de luxe à Rio de Janeiro, avec piscine et terrains de sport. Néanmoins, ce confinement a été pris très au sérieux par Neymar, bien conscient que la saison sportive 2019-2020 n’était pas terminée selon Le Parisien. En effet, le quotidien francilien affirme que le n°10 du PSG a travaillé très fort durant les mois d’avril et mai.

A tel point qu’au milieu des 6 200 m² habitables de sa villa, l’international brésilien a perdu les trois kilos superflus qu’il traînait comme un boulet depuis le début de la saison. Le fruit d’un travail régulier et sérieux avec son préparateur physique et avec le milieu de terrain de Palmeiras, Lucas Lima. C’est donc avec un Neymar plus fort que jamais que le Paris Saint-Germain va pouvoir affronter le calendrier démentiel qui l’attend en juillet et août : reprise de l’entraînement le 22 juin, matchs amicaux du 15 au 29 juillet (au moins 4), PSG-Lyon le 1er août en Coupe de la Ligue, PSG-Saint-Etienne le 8 août en Coupe de France, et la Ligue des Champions, possiblement du 14 août au 29 août si le champion de France en titre parvient à se hisser jusqu’en finale. Un programme musclé pour lequel un Neymar au top de sa forme ne sera pas de trop. En espérant que Mbappé, Di Maria et les autres stars de Paris seront dans le même état physique.